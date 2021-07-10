Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de iş görüşmesine gittikten sonra haber alınamayan, minibüsü ise terk edilmiş olarak bulunan iş insanı Ömer Aldırmaz'ın (49) kaçırıldığı ortaya çıktı. Aldırmaz polis operasyonuyla kurtarılırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi´nde yaşayan tekstil fabrikası sahibi Ömer Aldırmaz, perşembe akşamı iş görüşmesi yapmak için Tavas ilçesine gitti. Yakınları, eve geri dönmeyen Aldırmaz'dan haber alamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine arama çalışması başlatan ekipler, Aldırmaz'a ait aracı Gürlek Mahallesi yakınlarında terk edilmiş buldu.

Yapılan araştırmada Aldırmaz'ın kaçırıldığı belirlendi. Ömer Aldırmaz'ın zorla tutulduğu yeri tespit eden polis, dün operasyon yaptı. Aldırmaz kurtarılırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-07-10 12:40:00



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