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Denizli'de tarla yangını, ormana sıçradı (1)

DHA

Denizli'de tarla yangını, ormana sıçradı (1)


Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesindeki tarlada başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor. 
Suçatı Mahallesi Akseki mevkisindeki tarlada, saat 15.30 sıralarında, anız yakılması sonrası yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak, 4 helikopter ve 30 arazöz ile sevk edildi. Yangın bölgesine yakın yerleşim yerinin bulunmadığı öğrenilirken, havadan ve karadan müdahale sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Acıpayam Ramazan ÇETİN
2021-07-10 17:10:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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