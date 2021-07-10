Denizli'de tarla yangını, ormana sıçradı (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, tarlada başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, 8 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Öte yandan, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 80 orman işçisinin yangına müdahale ettiği belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürürken, jandarmanın yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Acıpayam Ramazan ÇETİN

2021-07-10 18:49:25



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