Pamukkale Belediyesinde hedefi; en çok elektronik atık toplamak

Belediyeler arası Eatık toplama yarışmasına katılan Pamukkale Belediyesi 3 bin 570 kilogram elektronik atık toplama hedefine ulaşmak istiyor. Vatandaşlardan destek beklediklerini belirten Başkan Örki, “Her konuda olduğu gibi bu konuda da vatandaşlarımız duyarlılık gösterecektir” dedi.

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği, ülke çapında elektronik atık toplama konusunda farkındalık oluşturmak için “Belediyeler Arası EAtık Toplama Yarışması” düzenledi.



Nüfus yoğunluğunun baz alındığı oranda elektronik atık toplayan belediyeler belirlenerek ilk 3 belediyeye çeşitli hediyeler verilecek. Pamukkale Belediyesi de 11 ilçe belediyesinin yer aldığı kategoride en az 3 bin 570 kilogram atık toplayarak dereceye girmeyi hedefliyor. 1 Temmuz’da başlayan ve 1 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek olan kampanya ile ilgili olarak Pamukkalelilerin desteği bekleniyor. Bu konuda vatandaşlar kullanmadıkları elektrikli ve elektronik eşyaları mahalle muhtarlıklarında bulunan elektronik atık kutlularına, 20’den fazla noktada bulunan mobil atık getirme merkezlerine, belediye hizmet binalarına getirebilirler. Ya da 444 9 220 nolu telefondan Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ulaşarak evlerinden alınmasını da sağlayabilirler. Yarışmada kullanılmayan ve atıl durumda olan televizyon, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi, tost makinesi, bilgisayar, telefon, radyo ve benzeri elektronik eşyalar değerlendirmeye alınacak.



“Sıfır atık konusunu çok önemsiyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, belediye olarak sıfır atık konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, “Geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için sıfır atık yönetmeliği uyarınca yapılması gereken ne varsa hepsini yapıyoruz. Günümüzde elektronik atıkların ayrı toplanması da çok önemli. 2020 yılında ilçemizde yaklaşık 3 bin kilograma yakın elektronik atık toplandı. Bu yıl bu atıkları toplayan kuruluş teşvik amaçlı bir yarışma düzenledi. Pamukkale ilçesi olarak en az 3 bin 570 kilogram atık toplayarak bu konuda ne kadar duyarlı olunduğunu göstermek istiyoruz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da vatandaşlarımız duyarlılık gösterecektir. Buna inancım tam. Gelecek nesillere daha güzel bir Pamukkale bırakmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

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