Denizli’nin altında hazine yatıyor

14 yıldır Denizli’nin farklı noktalarında değerli taş aramaları yapan Metin Uysal, kentte elmas yatağı olarak bilinen 17 adet lamporit bulduğunu iddia etti.



Denizli’de yaşayan Metin Uysal, yaklaşık 14 yıldır değerli taş arayarak vakit geçiriyor. Çocukluk merakıyla hobi amaçlı başladığı uğraşı yıllar içerisinde farklı noktalara doğru ilerlemesine neden oldu. Uysal yıllar içerisinde okuduğu yerli ve yabancı akademik yazıların ardından Türkiye’de olmadığı belirlenen elmaslar üzerine yoğunlaşmaya başladı. Uysal’ın arazide yıllarca yaptığı araştırmaların sonucunda Denizli’de elmas kaynakların olduğunu iddia etti.



Kimberlit ve lamporitlerin elmas kaynağı olduğunu belirten Uysal, kendi keşifleri sonucu 17 adet lamporit bulduğunu söyledi. Bazı akademik kaynaklarda 5 ilde lamporit varlığından söz edildiğini belirten Metin Uysal, “Türkiye’de kimberlit belki yok, şu ana kadar bulunmadı. Ama Türkiye’de lamporitler var, bunu söyleyen ben değilim. Benim kendi çabamla bulduğum Denizli’de ki lamporitler 17 adettir. Ama Batı kaynaklarında akademik kaynaklarda, bunun içerisinde yerli hocalarımızda var. Batı Anadolu’da 5 ilimizde bunlar Uşak, Isparta, Kütahya, Afyonkarahisar ve Muğla’da lamporit zaten bulunmuş. Ama lamporitler tek başına bulunmaz, kimberlit gibi değildir. Dünya tecrübesi bize gösteriyor ki bir tane bulunduğu zaman en az 11 tane ve ya 3040 adet daha etrafında olduğunu gösteriyor. O bölgede 2025 kilometrelik bir çap içerisinde lamporit vardır. Bunlar dallanmış şekillidir, birbirine bağlıdır, aynı kökten veya aynı bacadan gelirler. Dolayısıyla bir tane bulduğunuz zaman çok sayıda lamporit bulmuş olursunuz. Elmas bulma oranı da yüzde 10 civarındadır. Yani yüzde 10’da her 10 tane yerde 1 tane elmas çıkar. Türkiye’de şuanda demek ki en 170180 tane lamporit var demektir. Ben buralara dikkat çekmek istiyorum” dedi.



“Türkiye’de elmas var, niye biz bundan faydalanmıyoruz”

Elmas kaynağı olduğunu düşündüğü alanların analizlerini yaptığını belirten Uysal, “Türkiye’de lamporit vardır, lamporitler de elmas bulunur. Ayrıca elmasın dışında değişik diğer maddeler altın, volfram gibi değerli metal veya değerli maden yakut, safir, zümrüt gibi diğerleri de bulunur. Burada elmasta vardır. Türkiye’de elmas var, niye biz bundan faydalanmıyoruz. Benim bulduğum lamporit olmadı diyelim. Zaten ülke de 5 tane bulunmuş daha da fazla olacağını düşünüyorum. Bunların yurt içi ve yurt dışı analizlerini yaptırdım. Çok ilginçtir, lamportilerin olduğu bölgede ki kayaç yapısıyla 56 kilometre dışında kayaç yapısı farklıdır. Biri ultra bazik yapıda diğeri ise felsik yapıdadır. Yani birisinde silisyum miktarı çok fazla diğerinde çok düşüktür” ifadelerini kullandı.



Bu durumu Türkiye’ye duyurmak gerektiğini belirten Uysal, “Bunu Türkiye’ye duyurmamız lazım, özellikle devlet başkanından, yöneticilerin, MTA’nın ve buraya geldiklerinde yanlış değerlendirdiklerini düşünüyorum. Biz madenden anlarız, bazı örnekler aldılar gittiler. Her an gibi bir sonuçta söylemediler. Bu işte kim yetkiliyse devlet başkanımıza sesleniyorum bizim bir iddiamız vardır, bunu Türkiye’mize kazandıralım. Türkiye’nin şiddetle buna ihtiyacı var. Bu değerli taşlarımızı, elmasımızı veya diğer madenlerimizi kendimiz çıkartalım, kendimiz faydalanalım ve halkımız faydalansın” diye konuştu.

