Tekden hekim kadrosu daha da güçlendi Tekden Hastanesi, bünyesine katılan üç doktor için yaptığı organizasyonla yeni doktorlarını tanıttı

Bünyesinde bulundurduğu akademisyen ve uzman hekim kadrosu ile Denizli’de sağlık sektörünün öncülerinden olan Özel Denizli Tekden Hastanesi, alanında uzman 3 hekimi daha kadrosuna katarak gücüne güç kattı. Hekim kadrosuna yeni katılan doktorlar için hastane yönetimi bir organizasyon düzenledi. Organizasyonda yeni doktorlar tanıtıldı.



Denizli’nin tanınmış ve sevilen Dahiliye doktoru Uz. Dr. Serdar Baysoy, Denizli ve İzmir’de yaptığı ameliyatlar ile adından söz ettiren Genel Cerrahi doktoru Op. Dr. Sami Cebelli ve Denizli’nin sevilen Kadın Hastalıkları ve Doğum doktorlarından Op. Dr. Emre Gürçkaya geçtiğimiz günlerde Tekden Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı. Başarılı 3 hekim ile kadrosunu daha da güçlendiren Özel Denizli Tekden Hastanesi yöneticileri, doktorlar arasında bir organizasyon düzenleyerek kadrosuna yeni kattığı hekimlere görevinde başarılar diledi.



“Biz büyük ve güçlü bir aileyiz”

Üç önemli doktorunda Özel Denizli Tekden Hastanesi’nde hasta kabulüne başlamasının ardından gerçekleştirilen organizasyonda konuşma yapan Başhekim ve Genel Cerrahi doktoru Op. Dr. Mehmet Tekin, “Uzman ve Akademisyen hekim kadromuzla Denizli’de sağlık sektörünün en önemli hekim kadrolarından birine sahip olmanın yanında bir de başarılı, sevilen ve alanında uzman üç hekimimizi de bünyemize katarak daha da güçlendik. Uz. Dr. Serdar Baysoy, Op. Dr. Sami Cebelli, Op. Dr. Emre Gürçkaya artık bizim hastanemizde hizmet vereceklerdir. Biz Tekden Hastaneleri olarak kocaman bir aileyiz. Ben herkesin huzurunda kıymetli üç doktorumuza da ailemize hoş geldiniz diyor, bundan sonraki meslek hayatlarında ve konu insan sağlığı olunca ekip olmayı kendine şiar edinmiş hastanemiz doktorlarının arasına katıldıkları için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. “Önceliğimiz sağlığınız” diyerek çıktığımız bu yolda bugün 50’den fazla akademisyen ve uzman hekim kadromuzla hizmet vermeye devam ediyoruz. Tüm branşlarla ekip olarak multidisipliner yaklaşımla hastalarımıza en doğru tedaviyi uygulamak bizim en önem verdiğimiz konulardan biridir. 19 yıldır başarımızın sebebi budur. Her zaman dediğimiz gibi “Biz büyük ve güçlü bir aileyiz” amacımız başta Denizli olmak üzere il dışından gelen hastalarımıza da daha faydalı olmak. Bu sebeple kadromuzu her geçen gün büyütmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

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