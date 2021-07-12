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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahalle konserleri devam ediyor

İHA

Mahalle konserleri devam ediyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava konserlerinin ikincisi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde yapılacak. Hacı Ahmet Paralı Paralı İlkokulu bahçesinde düzenlenecek olan konser 13 Temmuz Salı günü 20.30 başlayacak.
Merkezefendi Belediyesi, sanatseverleri açık hava konserleriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Merkezefendi Belediye Orkestrası ikinci mahalle konserini 13 Temmuz Salı günü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde gerçekleştirecek. Saat 20.30’da başlayacak konser Hacı Ahmet Paralı Paralı İlkokulu Bahçesi’nde yapılacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sanat ve kültür alanındaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İlkini Karahasanlı Mahallesi’nde gerçekleştirdiğimiz konserlerimizin ikincisini Mehmet Akif Ersoy Mahallemizde yapıyoruz. Normalleşme ile konserlerimizi hemşehrilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz, yan yana olacağız. Merkezefendi Belediyesi olarak kültüre, sanata ve sanatçıya önem vermeye devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hacı Ahmet Paralı Paralı İlkokulu Bahçesi’nde yapılacak konserimize davet ediyorum” diye konuştu.

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