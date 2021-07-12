El emeği ürünler Denizli manzarasına karşı sergileniyor

Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı, özellikle hafta sonları halkın yoğun olarak ziyaret ettiği yerlerden biri oluyor. Pamukkale Belediyesinin el sanatları kursunda ortaya çıkan eserler de muhteşem Denizli manzarasında vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Pamukkale Belediyesi her yaştan vatandaşlara yönelik çeşitli kurslar açarak boş zamanların iyi değerlendirilmesini sağlıyor. El sanatları kursuna katılan kursiyerler hafta içinde yapılan kurslarda el emeklerini sanata dönüştürüyor. “Türkiye’nin En Büyük Tematik Kent Ormanı” unvanı ile dikkat çeken Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı ise her gün binlerce kişiyi ağırlarken hafta sonu ziyaretçilerin sayısı daha da artıyor. Kurslarda ortaya çıkan eserler muhteşem Denizli manzarasında açılan sergide beğeniye sunuluyor. Seyir Tepesi Şehir Ormanı’na ziyarete gelen vatandaşların en çok ilgi gösterdiği yer olan Horoz Meydanı girişinde açılan sergide kursiyerler el emeklerini halka ulaştırma imkânına sahip oluyor. Öte yandan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı, muhteşem güzelliğiyle hayatlarını birleştiren çiftlerin fotoğraf çektirdikleri doğal ortamlardan biri oldu. Özellikle hafta sonları birçok çift gelinlik ve damatlıkla Seyir Tepesi Şehir Ormanı’na gelerek mutlu günlerini ölümsüzleştiriyor.



“El sanatları sergimizi hafta sonlarında açmaya devam edeceğiz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nın halkın yeni buluşma noktalarından biri olduğunu mutlulukla gördüklerini ifade ederek, “Özellikle hafta sonları vatandaşlarımız bu devasa tesise gelerek hem adrenalin sporlarını yapma hem de muhteşem Denizli manzarasını izleme şansına sahip oluyorlar. Bunun yanında el sanatları ile ilgili açılan kurslarımıza katılan kursiyerlerimizde ortaya çıkardıkları birbirinden güzel eserleri Denizlililer ile buluşturuyor. Vatandaşlarımız Denizli’mizin güzelliğini yansıtan manzara eşliğinde kursiyerlerimizin ürünlerini görüp alış veriş yapabiliyorlar. El sanatları sergimizi hafta sonlarında açmaya devam edeceğiz. Hem kursiyerlerimize hem de Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nı ziyaret eden misafirlerimize teşekkür ederim” dedi.

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