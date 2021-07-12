Satrançta şampiyonlar belli oldu

Denizli’de ilgi duyulan spor branşlarından biri olan satrançta Türkiye KüçüklerYıldızlar Takım Şampiyonası İl Yarışmaları düzenlendi. 811 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen yarışmalar sonrasında yapılan ödül töreni ile kupalar sahiplerini buldu.
202020201 Türkiye Küçükler Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası İl Yarışmaları düzenlenen kupa töreni ile son buldu. 10 kulüp,23 takım olmak üzere 105 sporcunun katılım gösterdiği şampiyonada takımlar birincilik için ter döktü.
811 Temmuz tarihlerinde U12 Kadın Genel, U18 Kadın Genel olmak üzere dört farkla kategoride düzenlenen Satranç Şampiyonası sonrasında dereceye giren takımlar kupaya uzandı. U12 Kadın kategorisinde Çotanak Satranç Spor Kulübü, genel kategoride ise PAÜ Satranç ve Akıl Oyunları GSK şampiyon olurken U18 Kadın’da Denizli Demiryolugücü genel kategoride de Onay Satranç Kulübü şampiyon oldu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.