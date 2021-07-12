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Denizli’de son bir haftada 77 kişi tutuklandı Denizli’de 675 farklı asayiş olayında ise 493 şüpheli gözaltına alındı

İHA

Denizli’de son bir haftada 77 kişi tutuklandı Denizli’de 675 farklı asayiş olayında ise 493 şüpheli gözaltına alındı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 89 bin 576 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 132 kişi yakalanırken, 675 farklı asayiş olayında ise 493 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli’de polis ekipleri tarafından 5 ile 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 89 bin 576 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 132 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 137 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 76’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 9 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 69 adet fişek, 4 adet bıçak, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet ve 2 adet çalıntı spiral makinesi ele geçirildi.
Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 675 farklı asayiş olayında ise 493 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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