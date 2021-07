Fuhuş operasyonunda 2 kadınla yakalanan 4 kişiye 5 bin TL para cezası

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 1032 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Fuhuş operasyonunda yakalanan 4 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 5 ile 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 1032 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Denetimlerde 1 apartta 2 kadının eskortluk yaptığı tespit edilerek fuhuş yapan 4 kişiye 5 bin 160 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Öte yandan, geçici konutlara yönelik yapılan denetimlerde 12 ayrı adreste bulunan 250 apart dairesi kontrol edilerek 746 kişinin GBT kontrolü gerçekleştirildi. 4 ayrı apart yetkilisine Kimlik Bildirme Sistemi (KBS) kullanmamasından dolayı 39 bin 328 TL idari para cezası uygulandı.

