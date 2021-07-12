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Otobüsteki yolcunun valizinden emdirilmiş halde uyuşturucu çıktı Denizli’ye uyuşturucu getiren 3 şüpheliden 2’si tutuklandı

İHA

Otobüsteki yolcunun valizinden emdirilmiş halde uyuşturucu çıktı Denizli’ye uyuşturucu getiren 3 şüpheliden 2’si tutuklandı

Denizli’de 2 ayrı otobüsle uyuşturucu getiren 3 şüpheliyi takibe alan ekipler, otobüsten indiği sırada operasyon düzenledi. Operasyonda narkotik arama köpeğinin tepki vermesi sonucu valizde havluya emdirilmiş sıvı metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 2 şüphelinin üzerinden beze emdirilmiş madde yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden Denizli’ye uyuşturucu madde getirileceğine dair istihbarat aldı. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla harekete geçen ekipler, şüphelilerin geldikleri iki ayrı otobüsü takibe alarak, otogarda operasyon düzenledi. Otogarda düzenlenen iki ayrı operasyonda 1’i yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 3 şüpheli yakalandı. Yabancı uyruklu şüphelinin valizine narkotik madde arama köpeği İSKO’nun tepki vermesi sonucu yapılan aramada 1 adet havluya emdirilmiş vaziyette 477 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi. Diğer yakalanan 2 şüphelinin üzerinde yapılan arama sonucu 2 bin 800 kullanımlık beze emdirilmiş vaziyette sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

İfade işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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