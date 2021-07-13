SGK’da yapılandırılan borçlara taksit imkanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SGK’da yapılandırılan borçlara taksit imkanı

İHA

SGK’da yapılandırılan borçlara taksit imkanı

Denizli SGK İl Müdürü Abdullah Mersin, kurumun alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yaptığı konuşmada, “Yapılandırılan borçlar, ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 veya 18 taksit şeklinde de ödenebilecektir” dedi.

Denizli SGK İl Müdürü Abdullah Mersin, ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına’ ilişkin kanun ile getirilen Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) alacaklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Başkan Mersin, “Bilindiği üzere 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında vatandaşlarımıza, Kurumumuza olan borçlarını yeniden yapılandırma ve taksitlendirme imkanı sağlanmıştır. 2021 Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş olan; sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, 30.04.2021'den önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, BağKur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri, 5510/Ek5, Ek6'ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler yapılandırma kapsamındadır” dedi.

“Yapılandırılan borçlar, ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 veya 18 taksit şeklinde de ödenebilecektir”
Ödemeler hakkında bilgilendirme bulunan Müdür Mersin, “Yapılandırılan borçlara ilişkin olan gecikme cezası ve gecikme zamları silinerek yerine YİÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılacak yapılandırılan borcun peşin olarak ödenmesi halinde ise hesaplanan tutardan da yüzde 90 oranında indirim yapılacak ayrıca Yapılandırılan borçlar, ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 veya 18 taksit şeklinde de ödenebilecektir. Genel Sağlık Sigortası prim borçları ile BağKur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar hariç olmak üzere Vatandaşlarımızın bu imkanlardan yararlanabilmeleri için; 31 Ağustos 2021 tarihi bitimine kadar Müdürlüğümüze veya ilgili Sosyal Güvenlik Merkezlerine şahsen veya internet üzerinden başvuruda bulunmaları ve başvuru üzerine yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) ödemelerini 31 Ekim 2021 tarihinin tatile rastlaması nedeniyle) 01 Kasım 2021 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“Gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir”
Gelir testi hakkında bilgi veren Müdür Mersin, “BağKur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/SGM’ye 01 Temmuz 2021 01 Kasım 2021 tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekmektedir. Genel Sağlık Sigortası prim borçları için Başvuru şartı aranmadığından 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce Genel Sağlık Sigortası kapsamında tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan prim borçlarının 31/12//2021 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek, ayrıca Genel sağlık sigortası kapsamına alınan sigortalılarımızdan tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanların 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlispor gençlere kaldı
YEREL HABERLER Denizlispor gençlere kaldı
En kaliteli karanfiller Denizli’de 12 ay boyunca üretilebilecek Denizli’den Avrupa karanfil ihracatı Karanfil yetiştiriciliğine başlayan üretici Mehmet Ali Çağdaş: “Geliri çok güzel ve satış sorunu yok”
YEREL HABERLER En kaliteli karanfiller Denizli’de 12 ay boyunca ...
15 Temmuz şehitleri dart turnuvasında anıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehitleri dart turnuvasında anıldı
Pamukkale Belediyesi karasinekle mücadelesini sürdürüyor “Yaz, kış tüm ilçemizde ilaçlama çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz”
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi karasinekle mücadelesini ...
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Suat Gencer, kısırlık ile ilgili önemli bilgiler verdi: “Kısırlık, yalnızca kadının sorunu değildir”
YEREL HABERLER Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Suat ...
Denizli Gençlik Spor'dan 15 Temmuz etkinliği
YEREL HABERLER Denizli Gençlik Spor'dan 15 Temmuz etkinliği
Elleri, ayakları ve ağzı bantlanarak kaçırılan iş adamının kurtarılma anı ortaya çıktı İş adamını kaçıran 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Elleri, ayakları ve ağzı bantlanarak kaçırılan iş ...
Kefe Yaylası muhteşem doğası ile misafirlerini ağırlıyor Yayla turizmine Büyükşehir damgası
YEREL HABERLER Kefe Yaylası muhteşem doğası ile misafirlerini ...
Seyir halindeki otomobil öndeki araca çarptı; 2 yaralı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil öndeki araca çarptı; 2 ...
Elleri, gözleri bağlanarak kaçırılan iş insanını kurtarıldığı o anların görüntüsü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Elleri, gözleri bağlanarak kaçırılan iş insanını ...
Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
Denizli'de PKK/KCK operasyonu
YEREL HABERLER Denizli'de PKK/KCK operasyonu
Denizli’de uyuşturucu tacirlerine darbe; 27 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli’de uyuşturucu tacirlerine darbe; 27 gözaltı
Otobüsteki yolcunun valizinden emdirilmiş halde uyuşturucu çıktı Denizli’ye uyuşturucu getiren 3 şüpheliden 2’si tutuklandı
YEREL HABERLER Otobüsteki yolcunun valizinden emdirilmiş halde ...
Fuhuş operasyonunda 2 kadınla yakalanan 4 kişiye 5 bin TL para cezası
YEREL HABERLER Fuhuş operasyonunda 2 kadınla yakalanan 4 kişiye 5 ...
PKK ve FETÖ terör örgütü mensuplarına operasyon: 7 gözaltı
YEREL HABERLER PKK ve FETÖ terör örgütü mensuplarına operasyon: 7 ...
Denizli’nin 2 ilçesinde kaçakçılara 2 operasyon; 3 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli’nin 2 ilçesinde kaçakçılara 2 operasyon; 3 ...
Denizli’de son bir haftada 77 kişi tutuklandı Denizli’de 675 farklı asayiş olayında ise 493 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Denizli’de son bir haftada 77 kişi ...
Denizli'de 1 haftada 171 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli'de 1 haftada 171 trafik kazası meydana geldi
Kızılcabölükspor 2. Grup’ta mücadele edecek
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor 2. Grup’ta mücadele edecek
Oğlunun yol kavgasına yardım için giden emekli polis karşı tarafa ateş açtı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Oğlunun yol kavgasına yardım için giden emekli polis ...
Merkezefendi’nde kurban kesim yerlerini belirledi
YEREL HABERLER Merkezefendi’nde kurban kesim yerlerini belirledi
Satrançta şampiyonlar belli oldu
YEREL HABERLER Satrançta şampiyonlar belli oldu
Kadınlara özel proje 2. dönem mezunlarını verdi İkinci eğitim dönemi tamamlandı
YEREL HABERLER Kadınlara özel proje 2. dönem mezunlarını ...