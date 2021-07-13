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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlili iş adamı 3. ambulansı bağışladı

İHA

Denizlili iş adamı 3. ambulansı bağışladı

Denizlili iş adamı İbrahim Tan, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere tam donanımlı bir adet ambulans bağışı yaptı.
Denizli Valiliğinde düzenlenen devir teslim töreninde İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de hayırsever iş adamı İbrahim Tan’a teşekkür ederek, her zaman yanlarında olan Tan Tekstil yönetim kuruluna şükranlarını iletti. İbrahim Tan da her zaman sağlık hizmetlerine olan desteğinin devam edileceğini belirterek Allah milletimize, devletimize zeval vermesin temennisinde bulundu. Vali Ali Fuat Atik, sağlık hizmetlerine sunmuş olduğu katkılardan dolayı İbrahim Tan’a plaket vererek, “Allah birinizi bin, bağışınızı kabul etsin. Kazasız belasız aracın kullanılmasını nasip etsin” diyerek teşekkür etti.
Daha sonra Vali Atik, aracın anahtarını sağlık çalışanlarına teslim etmesinin ardından ambulansın teknik donanımı hakkında görevlilerden bilgi aldı. Tan Tekstil Yönetim Kurulu tarafından geçtiğimiz yıllarda da Denizli’de sağlık tesislerinde kullanılmak üzere 2 ambulans 10 kuvöz, 6 monitör, 1 merkezi monitör 4 adet de solunum cihazı bağışında bulunulmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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