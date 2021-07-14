DSO Başkanı Keçeci sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Müjdat Keçeci: “Üretimimiz eksi seviyede olmadığı müddetçe bize moral veriyor, ümitleniyoruz”

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Müjdat Keçeci, sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirerek; “TÜİK Mayıs ayı sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,7 arttığını görüyoruz 2020 Nisan ve Mayıs ayları pandeminin en yoğun hissedilen aylardı. Geçen yıla göre sanayi üretimimizin özellikle o stresli dönemden kurtulduğunu bu günlerimize baktığımızda hissediyoruz” dedi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksini yayımladı. Sanayi üretimi Mayıs ayında yıllık yüzde 40,7 artış kaydetti. Aylık bazda ise yüzde 1,3 yükseliş yaşandı. Ankete katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık bazda yüzde 37,2 olarak belirlenmişti. Aylık bazda beklenti ise yüzde 0,4'lük düşüş yönündeydi. Rakamlarda baz etkisinin devam ettiği görüldü. Nisan ayında da baz etkisiyle, sanayi üretim endeksinde yıllık artış yüzde 66 olarak kaydedilmişti. Sanayi üretim endeksi verilerini değerlendiren Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,7 arttığını görüyoruz. Geçen ayda bir önceki yılın aynı ayına baktığımızda yüzde 66’ydı. 2020 Nisan ve Mayıs ayları pandeminin en yoğun hissedilen aylardı. Ancak durumu analiz ederken, geçen yıla göre sanayi üretimimizin özellikle o stresli dönemden kurtulduğunu bu günlerimize baktığımızda hissediyoruz. Aylık bazda baktığımızda işlerimizin o kadar büyük rakamlarda olmadığını, yüzde 1,3 arttığını görüyoruz. Tabi burada aylık bazda baktığımızda bir önceki yılın aynı ayına göre, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 33,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 42,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinin yüzde 20,9 arttığını görüyoruz. Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre ise yüzde 8,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinin yüzde 0,7 azaldığını gözlemliyoruz” dedi.



“Çünkü üretmek ve ihraç etmek zorundayız”

Sanayi sektörümüzün çalışıyor ve üretiyor olduğu bu doğrultuda ihracatın da artmakta olduğunu görüyoruz diyen Keçeci; “Her ne kadar ihracatımızın artışı katlı rakamlara denk geliyorsa da maliyetler, özellikle hammadde fiyatlarının da yükselmesi ihracatımızda önemli rakamların oluşmasına sebep oluyor. Tabi sanayi üretimi kritik bir noktada çünkü, pozisyonumuz daima artı olduğunda istihdamın ve ihracatımızın da arttığını görüyoruz. Onun için makinaların çarklarının dönüyor olması, biz sanayicileri mutlu ediyor. Üretimimiz yüzdeler seviyesinde de olsa eksi seviyede olmadığı müddetçe bize moral veriyor, ümitleniyoruz. Çünkü üretmek ve ihraç etmek zorundayız” diye konuştu.

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