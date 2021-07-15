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Son aylarda Hindistan’da daha sık görülen ve burunda gelişen “Kara mantar hastalığı”ndan başarılı operasyonla kurtuldu

İHA

Son aylarda Hindistan’da daha sık görülen ve burunda gelişen “Kara mantar hastalığı”ndan başarılı operasyonla kurtuldu

Daha önce Antalya’da geçirdiği tekrarlayan burun mantarı ameliyatları sonrasında yutkunma güçlüğü, burun tıkanıklığı ve kuruluk hissi şikayetiyle Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ne başvuran 74 yaşındaki hastaya, son dönemde Hindistan’da daha sık görülen ve ‘Kara mantar hastalığı’ olarak da bilinen hastalık tanısı koyuldu. Hayati tehlikesi bulunan hasta, başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.
Antalya’da burun mantarından dolayı son 2 yılda 3 kere ameliyat geçiren 74 yaşındaki Hanım Türkmen, yutkunma güçlüğü, burun tıkanıklığı ve kuruluk hissi şikayetleriyle, bünyesinde başarılı hekim kadrosu bulunduran Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ne başvurdu. Burada Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Odyoloji Uzmanı Op. Dr. Tuna Kenar’a muayene olan hastanın burun içinde yoğun şekilde mantar enfeksiyonu olduğu görüldü. Yapılan burun içi endoskopisi ve tomografi tetkikleri sonrası burundaki mantar hastalığının beyin sınırlarına kadar ilerlediğini fark eden Dr. Kenar, hayati tehlikesi bulunan hastayı acil şekilde ameliyata aldı. Başarılı bir şekilde ameliyatı gerçekleştirilen hastanın hayati tehlikesinin önüne geçilerek Dr. Tuna Kenar tarafından sağlığına kavuşturuldu. Son aylarda Hindistan’da korona virüs vakalarının artmasıyla bağışıklığı düşük kişilerde görülen ve ‘Kara mantar hastalığı’ olarak da bilinen bir hastalık olduğunu belirten Op. Dr. Tuna Kenar, “74 yaşındaki kadın hastamız bize boğazda kuruluk, yutkunmada zorluk ve burunda kuruluk hissi ile başvurdu. Yapılan muayenesinde hastamızın daha öncesinde romatizmal hastalığa bağlı bir gözünün görme yetisini kaybettiğini öğrendik. 2 yıl önce yine burun mantarı enfeksiyonuna bağlı diğer gözünün de görme yetisini kaybettiğini öğrendik. Hastamız ilk ameliyatından sonra 2 kere daha bu mantarın temizlenmesi ile ilgili ameliyat olmuş. Bizde yaptığımız muayenede burun içerisinde çok yoğun mantar enfeksiyonu olduğunu gördük. Tomografide bu mantarın beyin sınırına ulaştığını gördük. Daha sonra hastamızı acil olarak burun içinden olacak şekilde (endoskopik sinüs cerrahisi) ameliyatını gerçekleştirerek hastalığın beyne ilerleyerek hayati tehlike oluşturmasını engelledik. Tıbbi isimleri 'mukormukormikozisrinoserebral mukormikozis' olan bu hastalığın; son zamanlarda Hindistan’da korona virüs vakalarının artmasıyla bağışıklığı düşük kişilerde görülen ve 5000’den fazla kişinin gözlerini kaybetmesine yol açan “Kara mantar hastalığı” denen hastalık olduğunu bildirdi.

“Ameliyatının 5. gününde taburcu ediyoruz”
Hastalığın birçok olumsuz etkileri olduğunu söyleyen Dr. Kenar, “Aslında bu tür mantarlar normal sağlıklı insanların bünyelerinde de var, ama bu mantarlar sağlıklı kişileri enfekte etmezken AIDS, şeker hastalığı, organ nakli, hemodiyaliz, kanser için kemoterapi tedavisi, romatizmal hastalıklar, uzun süreli kortizol ve bağışıklık baskılayıcı ilaç almak zorunda hastalar vs. gibi bağışıklık durumu düşük olan kişilerde ön plana çıkıp hayatı tehdit edici boyutlara varabiliyor. Gözde görme kaybı, beyin iltihaplanması gibi doku/organ fonksiyon kaybı hatta ölümcül durumlara yol açabiliyor. Biz hastamızın hızlıca ameliyatını gerçekleştirdik, ardından tedavisini damar yolundan gerekli ve uygun mantar ilacı, antibiyotik ve diğer ilaçlarla destekleyerek ameliyatının 5. gününde taburcu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tüm çalışanlara teşekkür ederim”
Annesinin sağlığına kavuştuğu için hastaneye teşekkür eden Ömer Türkmen, “Annemin boğazındaki rahatsızlıktan dolayı Cerrahi Hastanesine getirdik. Tuna bey teşhisin ardından ameliyat yaptı. Ameliyat çok başarılı geçti. Cerrahi Hastanesindeki tüm çalışanlara teşekkür ederim” dedi.

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