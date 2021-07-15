Lomazs Merkezefendi'de

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde tarihinin ilk sezonunu geçirmeye hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi, transfer harekatını sürdürüyor. Denizli ekibi son olarak Almanya Süper Lig ekibi Göttingen'de oynayan Rihard Lomazs ile anlaştı. 25 yaşında, 1.93 boyundaki Lomazs, yeni sezonda Denizli ekibinin formasını giyecek. Yukatel Merkezefendi, transferde daha önce Bahçeşehir Koleji'nden Thomas Akyazılı, Petkimspor'dan Yiğitcan Turna, ABD'li Jeremy Hollowell, Nate Sestina, Devonte Upson ve Darüşşafaka'dan Emircan Koşut'u almıştı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-07-15 12:39:04
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