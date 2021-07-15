15 Temmuz destanı fotoğraflarla anlatıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz destanının fotoğraflarla anlatıldığı “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi” düzenledi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda fotoğraf sergisi düzenledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi’ne Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Vali Atik, Başkan Zolan ve beraberindekiler bir süre fotoğrafları inceleyerek 15 Temmuz 2016'da Denizli ve Türkiye'de yaşanılanları yad etti. Başkan Osman Zolan, 15 Temmuz 2016’da karanlık bir gece yaşandığını, Türkiye’yi paramparça edip, milli egemenliğe son vermek isteyen hainlerin bozguna uğradığını söyledi. Başkan Zolan, “Darbe girişimi hamdolsun, milletimizin iradesi ile bertaraf edilmiştir. Başta Cumhurbaşkanımızın feraseti, halka vermiş olduğu güven ile milli iradeye olan saygı ve yürüyüşüyle bugünlere geldik. O karanlık gece aydınlık oldu” dedi.



“Millet iradesine, demokrasiye sahip çıktık”

15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimi esnasında Denizli’de yaşanılan olaylara dikkati çeken Başkan Osman Zolan, “Denizlimizde Çardak Havalimanına gönderilen komandolar vardı. Askerleri Ankara’ya intikal ettirme girişimleri oldu. Uçaklar havaalanımıza indirilmedi ve 500’ün üzerinde komandonun Ankara'ya gitmesi engellendi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda da millet iradesine sahip çıkan on binlerce vatandaşımız vardı. Tüm hemşehrilerimizle birlikte darbenin karşısında dimdik durduk. Belediyeye ait araçlarımızla askeriyenin giriş ve çıkışlarını kapattık. Millet iradesine, demokrasiye sahip çıktık” dedi.



Birlik ve beraberlik mesajı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında birçok program düzenlediklerini ifade ederek, söz konusu serginin tarihe tanıklık eden fotoğraflardan oluşturulduğunu anlatan Başkan Zolan, “15 Temmuz 2016’da yaşanan işgal girişimi unutulmamalı, ülkemizi parçalamak isteyenlerin girişimi unutulmamalıdır. Uyanık olmamız, birlik ve beraberlik içinde ülkemizi daha ileriye ve güzele götürmemiz gerekiyor” diye konuştu. O karanlık gecede şehit düşen kahramanlara rahmet, gazilere ise sağlıklı bir ömür dileyen Başkan Osman Zolan, aziz Türk milletinin onları asla unutmayacağını ifade etti. Vatandaşların ilgi ile gezdiği sergide, 15 Temmuz 2016'da Denizli ve Türkiye’de yaşanan kahramanlıkların anlatıldığı 40’ın üzerinde fotoğraf yer alıyor.

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