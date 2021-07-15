Elde ve parmaklarda uyuşma durumunda mutlaka uzmana başvurun Parmaklarda ve elde uyuşmayı ihmal etmeyin Özel Denizli Tekden Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Op. Dr. Yurdaer Doğu: “Bazı kronik hastalıklar karpal tünel sendromunu tetikleyebilir”

Özel Denizli Tekden Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Op. Dr. Yurdaer Doğu, bilgisayar, cep telefonu, el işleri ve el bileğini zorlayan işlerde çalışmanın sinir sıkışması ‘karpal tünel sendromu’ gibi hastalıklara neden olabileceğini anlattı. Karpal Tünel Sendromu ile ilgili bilgi veren Op. Dr. Doğu; “Karpal tünel sendromu, el bileği bölgesinin bağ dokusundaki ödemden ve kan akışının kesintiye uğramasından kaynaklanıyor olabilir” dedi.



Özel Denizli Tekden Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahlarından Op. Dr. Yurdaer Doğu, Karpal Tünel Sendromu ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Bilgisayar, cep telefon gibi sürekli kullanılan cihazların başında çok fazla zaman geçirmek, el bileğini zorlayan işlerde çalışmak, el işi yapmak, ellerde sinir sıkışması ‘karpal tünel sendromu’ gibi hastalıklara sebep olabileceği belirtildi. Sinir sıkışmaları içinde en yaygın görülen hastalıklardan birinin karpal tünel sendromu olduğunu belirten Op. Dr. Yurdaer Doğu; “Karpal Tünel Sendromu, elimize giden sinirlerden en büyüğü olan median sinirine baskı uygulanması sonucunda ellerde özellikle ilk üç parmakta ve kollarda uyuşma, karıncalanma olması durumudur. Tekrarlayan el ve kol hareketleri karpal tünel sendromunun ilerlemesine sebebiyet verebilir. Zamanında yapılan uygun tedavi yönteminde bu hastalıktan kurtulmak mümkün” şeklinde bilgi verdi.



“Bazı kronik hastalıklar karpal tünel sendromunu tetikleyebilir”

Karpal Tünel sendromunun nedenlerinden de kısaca bahseden Özel Denizli Tekden Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yurdaer Doğu, “Karpal tünel sendromu, el bileği bölgesinin bağ dokusundaki ödemden ve kan akışının kesintiye uğramasından kaynaklanıyor olabilir. Uzun süre bilgisayar kullanmak, tenis oynamak, sürekli araç kullanmak, elişi yapmak gibi tekrarlayıcı hareketler yapmak karpal tünel sendromunu tetikleyebilir. Bunun dışında bazı kronik rahatsızlıklar da karpal tünel sendromuna yol açabilmektedir. Şeker hastalığı, tiroid bezi hastalıkları, böbrek hastaları (özellikle diyaliz hastaları), hipertansiyon (yüksek tansiyon), romatizmal hastalıklar ve el bileği bölgesinde meydana gelmiş travmalar sinir hasarına neden olabileceği için karpal tünel sendromu riskini artıran nedenler arasındadır” dedi.



“Ağrıların ve uyuşmaların gece ortaya çıkması en belirgin özellikleri arasındadır”

Karpal tünel sendromu belirtilerinin genelde yavaş başlayarak tedavi edilmediği durumlarda artacağının bilgisini veren Op. Dr. Yurdaer Doğu; “İlk olarak parmaklarda uyuşma, karıncalanma ve his kaybı gibi belirtileri olmakla birlikte bu belirtilere el bileğinde ve kolda görülen ağrılar da eşlik edebilir. Bu tür ağrıların ve uyuşmaların özellikle gece ortaya çıkması karpal tünel sendromunun en belirgin özellikleri arasındadır. Erken dönemde tespit edilmeyen ya da erken dönemde tespit edilip tedavinin gecikerek sıkışmanın ilerlediği durumlarda şikayetlerin kalıcı bir hale gelme ihtimali yüksektir. Ellerde zayıflık ve güçsüzlüğün dışında nesneleri kavrayamama ve elden düşürme Karpal Tünel Sendromu'nun bir başka belirtisidir” diye konuştu.



“Hastalığın etkilerinin iyileşmesi zaman alabilir”

Son olarak karpal tünel sendromunda dikkat edilmesi gerekenlerden de bahseden Özel Denizli Tekden Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yurdaer Doğu; “Karpal tünel sendromu kalıtsal bir hastalık değildir. Fakat hastalığın etkilerinin iyileşmesi zaman alabilir. Tedavinin geciktiği durumlarda sinir hasarı oluşabilmekte ve kalıcı sakatlıklara sebebiyet verebilmektedir. Oluşabilecek komplikasyonları en aza indirebilmek için dikkat etmemiz gereken bazı hususlar mevcut. Sürekli el ve bilek gücü gerektiren mesleklerde iş yaparken kısa süreliğine de olsa elleri rahatlatmak, çok fazla zorlamamak, elleri güçlendiren egzersizler yaparak kasları kuvvetlendirmek dikkat etmemiz gereken önemli noktalardır” şeklinde bilgi verdi.

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