Merkezefendi Belediyesi tarafından rahatsızlıkları bulunan vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için ilçeye kazandırılan Alzheimer Yaşam Merkezi, kapılarını açmaya gün sayıyor.



Merkezefendi Belediyesi’nin Alzheimer rahatsızlığı bulunan vatandaşların ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak, onların sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla ilçeye kazandırılan, Denizli’nin ilk ve tek Alzheimer Yaşam Merkezi kapılarını hizmete açmak için gün sayıyor. Merkezde iç dekorasyon çalışmaları ve peyzaj düzenlemelerinde sona gelindi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çalışmaların devam ettiği tesiste incelemelerde bulunarak görevlilerden bilgi aldı. Alzheimer Yaşam Merkezi, Ağustos ayının ilk haftası itibariyle Alzheimer tanısı konulan yaşlılara ve ailelerine hizmet vermeye başlayacak. Alzheimer rahatsızlığı bulanan vatandaşların çeşitli aktivite ve etkinliklerle sosyalleştiği, yakınlarının da bilgilendirilip yönlendirileceği Alzheimer Yaşam Merkezi’ne kayıtlar devam ediyor.



“Ağustos ayının ilk haftasında hizmet vermeye başlayacak”

Merkezin hem Alzheimer teşhisi konulan büyüklere hem de yakınlarına birçok avantaj sağlayacağını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Alzheimer tanısı bulunan büyüklerimizin sosyalleşme dönemlerini uzatmak istiyor, bunun için gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızdan biri olan, Denizli’nin ilk ve tek Alzheimer Yaşam Merkezi’ni ilçemize kazandırdık. Rahatsızlığın evrelerinin süresinin uzatılmasını, yakınlarının eğitim ve seminerlere katılarak bilgilendirilmesini sağlayacak bir sistem oluşturduk. Biliyoruz ki bu tür merkezlerin sayısının artması gerekiyor. Merkez sadece Alzheimer’lı büyüklerimizin sosyal yaşama katılmasını sağlamayacak, önleyici ve destekleyici hizmetler de verecek. Hem büyüklerimize hem de yakınları için birçok avantaj sağlayacağız. Böylelikle merkezimiz sayesinde Alzheimer tanısı bulunan büyüklerimizin ve ailelerinin hem yaşam kalitesi artacak hem de verimli zaman geçirecekler. Alzheimer Yaşam Merkezimiz Ağustos ayının ilk haftasında hizmet vermeye başlayacak” diye konuştu.

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