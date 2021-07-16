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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban Bayramı öncesi tüm tedbirler gözden geçirildi

İHA

Kurban Bayramı öncesi tüm tedbirler gözden geçirildi

– Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle, vatandaşların dini vecibelerini yerine getirirken sağlıklı hayvan almalarını sağlamak, artan hayvan hareketleri nedeniyle hastalıkların yayılmasını engellemek için bir takım tedbirler alındı.
Alınan tedbirlerle ilgili olarak hayvan pazarında incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, “Tedbirler kapsamında başta yol kontrolleri olmak üzere denetim sayıları arttırılmıştır. İlçe Müdürlüklerinde kurban bayramı süresince nöbetçi veteriner hekim görevlendirmeleri yapılmıştır. Denizli merkezde hayvan pazarı olarak Denizli Ticaret Borsasının işlettiği Canlı Hayvan Borsasında her türlü idari ve fenni tedbirlerin alınması sağlanmıştır. Gerek hayvan satış yerleri gerekse kesim yapılan yerler düzenli olarak denetlenmektedir. İlimiz genelinde alınan tedbirlerle halkımızın sağlıklı ve güven içerisinde kurban ibadetlerini yerine getirmeleri için her türlü çalışma yapılmaktadır” dedi.

Kurbanlık alacak vatandaşlara uyarılarda bulunan Erkaya, “Vatandaşlarımız kurbanlık hayvanlarını alırken öncelikle ruhsatlı ve veteriner hekim kontrolünün olduğu yerlerden almaya ve il içinden gelen sığır cinsi büyükbaş hayvanlarda kulak küpesi ve pasaport, küçükbaş hayvanlarda kulak küpesi ve nakil belgesi; il dışından sevk edilen tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için Veteriner Sağlık Raporlarının olmasına dikkat etmelidirler. Kurbanlık alırken hayvanların sağlıklı, besili, kulak küpesi bulunan, veteriner sağlık raporu, hayvan pasaportu, nakil belgesi olan ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olan hayvanları tercih edilmeli, çok zayıf, bakışları donuk, tüyleri karışık ve mat olan, salya ve gözde akıntısı bulunan, çevreye karşı tepkili veya çok duyarsız hayvanlar ile gebe veya yeni doğum yapmış, çok genç ve gelişimini tamamlamamış hayvanlar ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanları kurbanlık olarak seçmemeye özen gösterilmelidir. Kurban kesimleri ehil kişiler tarafından kurban hizmetleri komisyonunun izin verdiği yerlerde yapılmalı, kesimlerde hayvan refahı ilkelerine göre hareket edilerek kesim işlemi hayvana eziyet edilmeden tamamlanmalıdır. Temizlik ve hijyen kurallarına dikkat edilmeli, iç organlar karkasa bulaşmadan çıkarılmalı, kanın çok iyi akıtılması sağlanmalıdır. Kesim öncesi ya da sırasında hastalık şüphesi bulgularının görülmesi halinde mutlaka Veteriner Hekim tarafından muayene yapılması sağlanmalıdır. Kurban kesim yerlerindeki atıkların, kan ve diğer organların herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmalarının engellenmesi için gerekli hassasiyet gösterilmelidir. Kurbanlık etler parçalar halinde temiz kaplara konulmalı, güneş görmeyen serin bir yerde 56 saati geçmeyecek bir süre dinlendirilip etin soğuması sağlanarak buzdolabında muhafaza edilmelidir. Isısı düşürülmeden buzdolabına konulan etlerde kokuşma ve yeşillenme olacaktır. Bu etlerin tüketilmesi uygun değildir. Kurbanlık satış yerleri İl Müdürlüğümüz Veteriner hekimlerince denetlenerek belge ve sağlık kontrolleri yapılmaktadır. Ayrıca İl Müdürlüğümüz ile Emniyet ve Jandarma Teşkilatının koordineli çalışmalarıyla yol kontrolleri yapılarak belgesiz ve sağlıksız hayvanların ilimize girişi önlenmektedir. Kurban kesim yerlerinde kesilen hayvan küçükbaş ise kulak küpeleri, büyükbaş ise kulak küpeleri ile birlikte pasaportları kesim sırasında görevlilere teslim edilmeli, kendi kesimlerini yapan vatandaşlarımız ise belge ve kulak küpelerini muhtarlıklara, Belediyelere veya İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim etmelidir” diye konuştu.

Pazaryerlerinde yapılan denetimlere de değinen Erkaya, “Pazaryerlerimizde tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan Covid19 hastalığına karşı Bakanlığımız Covid19 Bilim Komisyonu tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan `Kurban Satış ve Kesim Yerlerinde Alınması Gereken Tedbirler` kapsamında pazaryerine maskesiz girişe izin verilmediği, girişte ve pazarın muhtelif yerlerine el dezenfektanlarının konulduğu, ateş ölçümü için gerekli hazırlıkların yapıldığı ve vatandaşların bu konuda bilgilendirildiği tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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