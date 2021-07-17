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Beyaz cennette umutlar bayrama kaldı Yüzde 15-20 doluluk oranıyla çalışan termal oteller umudunu bayramda gelecek rezervasyonlara bağladı

İHA

Beyaz cennette umutlar bayrama kaldı Yüzde 15-20 doluluk oranıyla çalışan termal oteller umudunu bayramda gelecek rezervasyonlara bağladı

Pandeminin etkisiyle önceki dönemlere oranla ziyaretçi sayısı düşen Pamukkale, umudunu Kurban Bayramı'na bağladı. Yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanan beyaz cennette, otel doluluk oranları ise bir hayli düşmüş durumda.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan 'Beyaz Cennet' Pamukkale, kademeli normalleşme sürecinin içerisinde travertenlerini ziyarete açtı. Pandeminin etkisiyle birlikte önceki dönemlere oranla yerli ve yabancı turist sayısında azalma olan Beyaz Cennet, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla ziyaretçisinin artmasını bekliyor. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan travertenleri genellikle Rusya ağırlık Orta Doğu turistleri tercih ederken, yerli turistlerin ise ziyaretlerini artırması bekleniyor. Normalleşmenin ardından Pamukkale’ye gelen misafirler, travertenlerde yürüdükten sonra küçük havuzlara girerek fotoğraflar ve videolar çekip o anlarını ölümsüzleştirdi.
İlerleyen zamanlarda büyük bir yığılma olacağını belirten Arapça Kokartlı Turist Rehberi Emrah Elmas, rotalarının önceden Marmara Bölgesi olduğunu ve şu anda Ege Bölgesi’ne döndüklerini ifade ederek, “Sezon açıldı ve yoğunlukta var. Uyruk olarak genelde Ruslar falan var ama Orta Doğu’dan yüklenme ve yığılma var. 2 ile 3 ay sürecimiz var inşallah herkese yeterli bir şekilde Türk milleti olarak elimizden gelen hizmeti en iyi şekilde yapacağız. Ramazan Bayramı’ndan sonra baya bir artış var. Özellikle ben Orta Doğu bölümünde çalıştığım için baya yığılma olacak. Turistler tarihi koklamak kendi gözleriyle görmek istiyorlar. Bizim rotamız genelde Marmara Bölgesi’ydi ama orada artık 1 gün yapıyoruz. Geri kalan kısmımız tamamen Ege; İzmir, Çeşme, Antalya, Bodrum ve Marmaris” dedi.

“Yüzde yüzlere ulaşmamız için bizim kesinlikle Uzak Doğu’nun açılması lazım”
Otel doluluk oranlarının pandemi öncesinde yüzde 100’ü buluğunu ve şu an ise yüzde 20 civarlarında seyrettiğini belirten işletme sahibi Bekir Özışık ise sektörün içinde bulunduğu sözleri şu ifadelerle anlattı:
“Şu an ki doluluk oranlarımız yüzde 15 ve 20 arası gidiyor. Tamamen yerli turiste hitap ediyoruz. Bizim Karahayıt bölgesi genelde Türkiye turları içerisindeki bir gecelik konaklamayla hizmet veriyordu. 2019’larda yüzde yüzlerin üzerindeydik. Şu an yurt dışı ve özellikle Uzak Doğu kapalı olduğu için otel doluluk oranlarımız yüzde 20’yi geçmiyor. Bu bayramda Avrupalı Almanların gelmesiyle bu oran yüzde 30’lara çıkar. Ama yüzde yüzlere ulaşmamız için bizim kesinlikle uzak doğu ve özellikle Çin’in, Güney Kore’nin, Tayland’ın açılması lazım. Geçen seneki pandemi koşullarını düşünürsek şu an ki doluluk bile bizi mutlu ediyor. Pandeminin olmadığı dönemde yüzde yüzün üzerindeydik.”

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