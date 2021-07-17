Pazarın gözdesi 1 tonluk 'Baran’ oldu ‘Baran’ alıcısını bekliyor

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Denizli’de bulunan canlı hayvan pazarında 1 ton ağırlığına sahip olan ‘Baran’ isimli dana, 28 bin TL fiyatıyla alıcısını bekliyor.

Denizli Canlı Hayvan Pazarı’nda kurbanlık hayvanlar yerlerini aldı. Dezenfektan ve ateş ölçerlerle içeriye alınan vatandaşlar, salgın tedbirlerine uymaları için sık sık anons yapılarak uyarılıyor. Genellikle küçükbaş hayvanlara yönelen vatandaşlar kurbanlıklarını almak için ise son günü beklemiş durumda. Pazarda kurbanlıkların yarısı dururken, kurbanlıkların en ağırı ve pahalısı alıcısını bekliyor.



Yaklaşık 1 ton ağırlığı ile göz dolduran ‘Baran’ isimli dana, pazarın gözdesi olmuş durumda. Ağrı’da yaylarda beslenerek büyütülen dana, 28 bin TL’lik fiyatıyla satılmaya hazırlanıyor. Genellikle Doğu ve İç Anadolu’daki kurbanlıklar tercih edilirken, hareketliliğin artması hedefleniyor.



Hayvanlarının bir kısmını sattığını belirten ve 28 bin TL değerindeki dananın sahibi Kıyasettin Peke, “Denizli’ye Kurban Bayramı için kurbanlıklar getirdim. Bir kısmını satmışken bir kısmı ise duruyor. Bu danamızı ise satışa getirdik. Aşağı yukarı 1 ton ağırlığı var ve 28 bin TL istiyoruz kendisine. Daha kısmet olmadı satamadık” dedi.

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