Hafif ticari araçla çarptığı eşi öldü, gözaltına alındı 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, Mustafa Acun'un (84) hafif ticari araçla çarptığı eşi Fatma Acun (87) hayatını kaybetti. Kaza sonrası Acun, gözaltına alındı.

Kaza, dün akşam kırsal Alfaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Acun, kullandığı 20 V 9987 plakalı hafif ticari araçla evinin yanındaki alana bağladıkları koyunlarını yemleyen eşi Fatma Acun'a çarptı. Komşularının bildirmesiyle kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Fatma Acun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Acun'un cansız bedeni, Çal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatan jandarma, Mustafa Acun'u gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çal Deniz TOKAT

2021-07-17 13:27:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.