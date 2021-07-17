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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektar alan kül oldu

İHA

Ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektar alan kül oldu

Denizli’nin Çal ilçesinde meydana gelen orman yanığını, havadan ve karadan ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından söndürüldü. Çıkan yangında yaklaşık 2 hektarlık alan küle döndü.
Çal İlçesinde bağlı Ortaköy Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alandan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören vatandaşlar 112’yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerinde bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaptığı ilk müdahalenin ardından yangını kontrol altına almaya çalıştı. 2 arazöz, 1 tanker, 1 helikopter ve 23 kişilik ekibin havadan ve karadan yaptığı çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarını gerçekleştirirken, yaklaşık 2 hektarlık alan ise küle döndü. Ekipler yangının çıkış sebebi hakkınca çalışma başlattı.

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