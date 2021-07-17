Denizli'de 1 günde 2. orman yangını

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Denizli’nin Çal ilçesinde 2 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangının ardından, farklı bölgede çıkan diğer yangında 2 dekarlık alan yanarak küle döndü.

Çal İlçesinde bağlı Ortaköy Mahallesi mevkiinde bulunan 2 hektarlık ormanlık alanın küle dönmesinin ardından Dağmarmaray Mahallesinde bulunan alandan da dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören vatandaşlar 112’yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerinde bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaptığı ilk müdahalenin ardından yangını kontrol altına almaya çalıştı. Yapılan müdahalenin ardından ekipler yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarını gerçekleştirilirken, yaklaşık 2 dekarlık alan ise küle döndü. Ekipler yangının çıkış sebebi hakkında çalışma başlattı.

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