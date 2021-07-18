Çameli Belediye Başkanı Arslan’dan Kurban Bayramı kutlama mesajı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Kurban Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı. Başkan Arslan, “ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı bir Kurban Bayramı'na daha kavuşturan Rabbimize hamd ediyorum” dedi.

Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Ülkemizin ve Milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı bir Kurban Bayramı'na daha kavuşturan Rabbimize hamd ediyorum. Bayramlar aile fertlerinin, akraba, dost ve arkadaşların bir araya geldiği, özlem giderdiği, komşuluk ve akrabalık ilişkilerini pekiştiren, kısaca bizlere aile olmanın ayrıcalığını ve idrakini yaşatan özel günlerdir. Ama tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan pandemi nedeniyle dikkatli olmalı, alınan tedbirlere riayet ederek bayramımızı idrak etmeliyiz” dedi.

Bayram sürecinde korona virüs tedbirlerine ve sürücülerin trafik kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunan Başkan Arslan, “Bu bayramda da Çameli Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bayramlarını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri için tüm birimlerimizi seferber ettik. Bayram öncesi ilçemizin cadde ve sokaklarını temizledik. Kurban satış pazarımızı en iyi şekilde düzenleyerek, insanlarımızı mağdur etmeden alım satım yapma imkânı sağladık. Çameli Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında satışı yapılan Kurbanlık hayvanları düzenli olarak denetimden geçirdik. Ve daha birçok çalışmayla ilçemizi bayrama hazırladık. Bayram dolayısıyla direksiyon başına geçecek vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyorum. Hız sınırlarına riayet etmelerini, emniyet kemerlerini takmalarını, uykusuz direksiyon başına geçmemelerini rica ediyorum. Bayram sevincimizi matem havasına büründürmeyelim. Bu duygu ve düşüncelerle, başta hemşehrilerim olmak üzere tüm islam aleminin Kurban Bayramını en içten duygularımla tebrik eder, sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

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