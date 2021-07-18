Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Kurban Bayramı mesajı “Umutlarımızın yeniden filizlendiği güzel zamanlar geçireceğiz”

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı açıklamada bulunarak bir mesaj yayımladı.



Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Atik; “Kıymetli Denizlili hemşehrilerim, hepimiz için büyük anlamlar taşıyan dostluğun, barışın, birlik ve beraberlik duygularının yoğun biçimde yaşandığı bir Kurban Bayramı’na daha hep birlikte ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini paylaşıyoruz. Üzerinde yaşadığımız bu güzel memleketin, inancında ve kültüründe var olduğu üzere dini, millî ve manevi duyguları yoğun olarak yaşayan bir millet olarak biliriz ki; sevinç ve mutluluklar paylaştıkça artıp acılar ise paylaştıkça azalır. Bu bayram da tüm kayıp ve acılarımızı birlikte saralım, güzel zamanları birlikte paylaşalım. İnanıyorum ki bu yıl da bayramın manevi ve uhrevi ruhunu hissederek, birbirimize her zamankinden daha sıkı sarılacak; kaygılarımızı ve sıkıntılarımızı geri plana ittiğimiz, sevgi ve saygıyı doya doya yaşadığımız, umutlarımızın yeniden filizlendiği güzel zamanlar geçireceğiz. Tüm bu duygu ve düşüncelerle bütün vatandaşlarımızın, Kurban Bayramı’nı kutluyor; ülkesi ve vatanı için canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum” dedi.

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