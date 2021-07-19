Bayram yolculuğu yollarda yoğunluk oluşturdu

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Denizli’de bayramı memleketlerinde geçirmek isteyen tatilciler, Denizli Antalya yolunda akıcı yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler Denizli Antalya geçişinde akıcı trafik yoğunluğuna neden oluyor. Özellikle Cankurtaran mevkii geçişlerinde sürücüler zaman zaman dur kalk şeklinde ilerliyor. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.

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