Başkan Osman Zolan’dan Kurban Bayramı mesajı

Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Tüm hemşehrilerimin, ülkemizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, küskünlerin barıştığı, kırgınlıkların ve özlemlerin sona erdiği bir bayramın daha milletçe idrak edileceğini söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların huzur ve güven içinde bir bayram geçirmeleri için gereken tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Başkan Osman Zolan, “Bir Kurban Bayramı'na daha erişmenin mutluluğunu yaşadığımız bu güzel günlerde yola çıkacak vatandaşlarımız trafikte daha dikkatli olsunlar. Bayramda dargınlar barışmalı, tüm sevdiklerimizle gönül köprüleri kurmalı, büyüklerimizi mutlaka ziyaret edip küçüklerimizi sevindirmeliyiz. Pandemi sürecinde olduğumuzu da unutmadan tüm tedbirlere harfiyen uymalıyız" ifadelerini kullandı.

“En kalbi duygularımla kutluyorum”

Manevi duyguların en yoğun şekilde yaşandığı bu mübarek günlerin sağlık ve huzur içerisinde geçirilmesini dileyen Başkan Zolan, şunları kaydetti, "Birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği, yardımlaşma ve dayanışma ruhumuzun en üst düzeyde kuvvetlendiği özel günlerden olan bayramlarımızın kıymetini bilmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ailelerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramını tebrik ediyor, şehrimizin, ülkemizin ve İslam aleminin bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.

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