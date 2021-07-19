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Pamukkale'de bayram yoğunluğu

DHA

Pamukkale'de bayram yoğunluğu


Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'deki Pamukkale'de, Kurban Bayramı tatili öncesi otellerdeki doluluk oranı, yüzde 70'i geçti.
Türkiye'nin en önemli turizm alanları arasında bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de 9 günlük Kurban Bayramı tatili, turizmcileri sevindirdi. Tatil sürecinde ziyaretçi akınına uğraması beklenen Pamukkale'de oteller, günler öncesinden rezervasyon almaya başladı. Travertenleriyle dünyaca ünlü 'beyaz cennet'te, yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle otellerdeki doluluk oranı, yüzde 70 seviyesine ulaştı.
Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla yerli turistlerin Pamukkale'yi de tercih ettiğini söyledi. Pamukkale'nin ziyaretçi sayısı anlamında istenilen seviyelere gelmeye başladığını belirten Şen, "Koronavirüs pandemisinden dolayı yerli ve yabancı turistlerin tatile büyük bir özlemi vardı. Önünüzde uzun bir bayram tatili var. Bu dönemde Pamukkale oldukça yoğun bir şekilde ziyaretçilerini ağırlıyor. Dün 12 bin kişi Pamukkale'yi ziyaret etti. 2019'da bu rakam ortalama 15 bindi. Bölgedeki otellerde doluluk oranı ortalama yüzde 70 seviyelerinde. Bu rakamlara yaklaşmak bizleri çok sevindiriyor. Pandemi döneminde bir ara turist sayısı 500'ün altına düşmüştü. Ağustos ayında Pamukkale'yi gezen turist sayılarının daha da yükseleceğine inanıyoruz" diye konuştu. 
Bayram tatillerinde daha çok deniz kenarında olan bölgelerin tercih edildiğini vurgulayan Şen, "Bizim şehrimiz deniz kenarında olan Antalya Bodrum, Marmaris, Didim gibi yerlere yaklaşık 2,5 saat mesafede. Oralara gelen yerli ve yabancı turistler Pamukkale'de 1 veya 2 gün konaklayarak travertenlerin büyüleyici güzelliğiyle buluşuyorlar. Hierapolis Antik Kenti'ni geziyorlar. Pamukkale'de doluluk oranı turizmcileri sevindiren bir seviyeye ulaşmış durumda" dedi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-07-19 13:05:43

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