Başkan Arslan’dan Çameli’ye gelenlere ‘Hoş geldiniz’ mesajı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Kurban Bayramı tatilinde ilçeye ziyarete gelen gurbetçilere ‘Hoş geldiniz’ mesajı gönderdi.



Başkan Cengiz Arslan, gutbetçi ve tatilciler için yayımladığı mesajda; “Kurban Bayramı münasebetiyle izinlerini geçirmek, tatil yapmak ve özlem duydukları memleketlerin de eş, dost ve akrabaları ile vakit geçirmek üzere memleketlerine gelmektedirler. 2020 ve 2021 bizler için çoğu konuyu yeni tecrübe ettiğimiz bir sene oldu. Salgının daha fazla yayılmaması adına birçok konuda kurallar koyuldu ve insanlarımız bu kurallara uyarak yeni normal sürece hızlı bir şekilde adapte oldu. .

Salı günü mübarek Kurban Bayramı’nı karşılayacağız. Ancak bu bayram geçmiş bayramlardan çok daha fazla dikkatli olmamız gerektiğini de unutmamamız gerekiyor. . Bu bayramda salgının halen daha yayılma gösterdiği gerçeğini unutmadan kendi sağlığımız ve en önemlisi toplum sağlığı için koyulacak her kurala uymalı, alınacak her türlü tedbiri de almalıyız ilçemize gelen gurbetçilerimize ve vatandaşlarımızın salgınla mücadele kapsamında maske, kişisel hijyen ve sosyal mesafe kurallarına önemle uymaları Bilinen her türlü önlemi alacak ve koyulacak yeni kurallara uyacak olan tüm vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyor ve hayırlı bayramlar diliyoruz. Bu bağlamda yurt içinden gelen misafirlerimiz ve gelen gurbetçi hemşehrilerimize şahsım, halkımız ve Çameli Belediyesi adına ‘Memleketinize hoş geldiniz’ diyorum” ifadelerini kullandı.

