15 dekar genç orman küle döndü

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangınında, 15 dekar genç orman sahası küle döndü.



Edinilen bilgiye göre; Acıpayam ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi Camiyanı mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Sarp arazideki genç orman sahasında etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Fethiye Orman İşletme Müdürlüğünde görevli yangın söndürme helikopteri ile Çameli Orman İşletme Şefliği yangın söndürme ekipleri katıldı.



Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalenin ardında geçen yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı. Helikopter destekli soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında ilk belirlemelere göre 15 dekar genç orman sahası küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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