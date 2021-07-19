Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

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Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kentte önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 17 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 58 gram metamfetamin, 64 gram esrar, 135 gram bonzai, 2 hassas terazi ele geçirildi. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-07-19 15:46:16



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