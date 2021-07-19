Denizli'de 1 haftada 147 trafik kazası meydana geldi

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Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 77’si maddi hasarlı, 70’i yaralanmalı olmak üzere toplam 147 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli’de 12 ile 18 Temmuz 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 21 bin 652 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 256 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 147 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 70’inin yaralanmalı, 77’sinin maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

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