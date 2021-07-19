Belevili çocukların kadim geleneği: Arifelik

Çameli'de 90 yıldır Kurban Bayramı öncesinde devam eden 'Arifelik' yani ceviz, şeker, lokum toplama geleneği bu yılda renkli görüntülere sahne oldu.



Çameli'de 90 yıldır Arifelik geleneğini yaşatıyor. Bayram öncesinde bayramlık giysilerini giyinen çocuklar, kalabalık gruplar halinde evleri dolaşıp, Arifelik topluyor.



Çocuklar topladıkları Arifelikleri gün içerisinde diğer arkadaşları ile birlikte topluca yiyorlar ya da evlerine götürüp annelerinin tasarrufu altında çayla birlikte çerez niyetine tüketiyorlar.



Çocuklar kadar yetişkinler de Arifelik heyecanı yaşıyor. Kapılarını çalan çocuklara mütebessim bir çehre ile şeker, çikolata sunan ev sahipleri, ellerini öpen çocuklara hayır dua edip, başlarını okşayarak yolcu ediyor. Çameli İlçesi Belevi Mahallesinde Ramazan ve Kurban Bayramı arifesinde Arifelik geleneğini yaşatmak için market veya şekercilerden 10'ar kilogram ağırlığında aldıkları Arifelikleri gün içerisinde kapılarını çalan, çocuklara dağıtıyorlar.



86 yaşındaki Mesut Geçgel Belevi mahallesindeki evde evinin kapısını çalan onlarca çocuğa şeker dağıtırken, Arifelik geleneğinin yaşatılmasından duyduğu sevinci dile getirdi.Geçgel, çocukların ziyaretinden mutlu olduğunu belirtti.

Arifelik toplayan çocukların neşe ve sevincini görmekten mutluluk duyduğunru belirten Geçgel, "Ben köyde doğdum. O zamanlar Arifelik toplayamıyorduk. 70 yıldır da evimin kapısını her bayram öncesi çalan çocuklara arafalık olarak, şeker dağıtıyorum. Komşuluk ilişkilerinin yok olmaya yüz tuttuğu sılai rahmin unutulduğu bir dönemde çocukların arafalık bahenesiyle büyüklerini ziyaret etmesi gelecek adına bizleri ümitvar ediyor" dedi.

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