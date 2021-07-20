Kurban keserken kalp krizi geçirip öldü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kurban keserken kalp krizi geçiren Osman Korkmaz (53), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Korkmaz'ın yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü.
Olay, saat 09.00 sıralarında, İlbade Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Korkmaz evinin bahçesinde kurban keserken fenalaştı. Yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, kalp krizi geçirdiği belirlenen Korkmaz´ı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Korkmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hastane önünde acı haberi alan Korkmaz'ın yakınları gözyaşı döküp feryat etti.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-07-20 11:47:18
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