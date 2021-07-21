Denizlispor rahat nefes alacak

DENİZLİ, (DHA) - TFF 1´inci Lig ekiplerinden Denizlispor´da gözler 26 Temmuz´da yapılacak olağanüstü genel kurula çevrildi. Yeşil-siyahlılarda İş adamı Uğur Akkuş´un başkanlığa aday olacağı ve kulübü şirketleştireceği bildirildi. Tüm kentin desteğini alan Akkuş´un 15 kişilik bir yönetim listesi oluşturacağı ve şirketleşme kararının hemen ardından transfer yasağını kaldıracağı kaydedildi. Akkuş´un başkanlık koltuğuna oturur oturmaz şampiyonluğa oynayacak iddialı bir takım kuracağı da bildirildi. Denizlispor´un transfer yasağını kaldırabilmek için yaklaşık 8 milyon TL´Lik bir ödeme yapması gerekiyor.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-07-21 11:43:07
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