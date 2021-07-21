Tekstil atölyesi küle döndü

Rize için çok kritik uyarılar!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli'de bir tekstil atölyesi alevlere teslim oldu. Atölyenin yanında park halindeki bir otomobilde kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ahmet Cennetoğlu'na ait tekstil atölyesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda alevler kontrol altına alındı. Küle dönen atölyenin yanına park edilen bir araç ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise detaylı incelemelerin ardından kesinlik kazanacak.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.