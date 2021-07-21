Denizli'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi 2 yıl önce barıştığı annesini boğazını keserek öldürdü.

Olay, Güney ilçesi Tilkilik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Gökhan R. (36)., 65 yaşındaki annesi Şadiye R.'nin boğazını keserek öldürdü. Yaşlı kadından haber alamayan komşuları eve girdiklerinde kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren jandarma ekipleri, öldürülen yaşlı kadının üzerine yorganlar örtüldüğünü belirledi. Evlat kurbanı olan yaşlı kadının, gece saatlerinde oğlu Gökhan R. ile tartışma yaşadıkları öğrenildi.

Ayrıca cinayet zanlısı Gökhan R.'nin geçtiğimiz yıllarda yine annesini öldürmeye kalkıştığı Şadiye R.'nin komşuları tarafından son anda kurtarıldığı belirtildi. Jandarma ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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