Kızılcabölükspor sahaya inecek

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DENİZLİ, (DHA) - TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda 2'nci Grup'ta yer alacak Kızılcabölükspor, 4 Eylül'de start alacak maraton öncesi antrenmanlara cumartesi günü başlayacak. Denizli temsilcisi, teknik direktör Hasan Şermet yönetimindeki ilk antrenmanını cumartesi günü saat 17.00'de Şirinköy Tesisleri'nde toplanarak yapacak.

DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2021-07-22 12:23:15



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