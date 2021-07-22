Oğlu tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Rize ve Artvin sele teslim oldu! Dereler taştı, yollar kapandı

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen oğlu Gökhan Rüzgar tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şadiye Rüzgar toprağa verildi.

Denizli'nin Güney ilçesinde meydana gelen olayda Gökhan Rüzgar, tartıştığı annesini önce boğdu, ardından boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından evden uzaklaşan ve kısa süre içerisinde yakalanan katil evlat Gökhan Rüzgar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cansız bedeni Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırılan Şadiye Rüzgar ise yapılan otopsinin ardından memleketi Güney ilçesinde Güney Mezarlığına defin edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.