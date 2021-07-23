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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayram tatilinin gözdesi Pamukkale oldu

İHA

Bayram tatilinin gözdesi Pamukkale oldu

Kurban Bayramı’nda Pamukkale on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı. Pamukkale Belediyesinin beyaz cennet Pamukkale travertenlerinin eteklerindeki Kocaçukur Tesisleri ve Pamukkale Havuzları ile Seyir Tepesi Şehir Ormanı en çok ilgi gören noktalar oldu.

Mübarek Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak ilan edilmişti. Bu süre içinde vatandaşlar kurban ibadetlerini yerine getirirken, kalan zamanlarda Pamukkale’nin tarihi ve doğal güzelliklerini görmeyi tercih etti. UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki yer alan Pamukkale travertenlerinin eteğindeki Pamukkale Belediyesi Kocaçukur Tesisleri halkın en çok rağbet ettiği yerlerden biri oldu. Yerli ve yabancı turistler travertenlerin eteğinde muhteşem güzelliği görme imkanına sahip olurken, Kocaçukur Göleti’nde kano keyfi yapanlar da farklı bir deneyim yaşamış oldu. Pamukkale Belediyesi Kocaçukur Tesisleri’nin hemen yanında yer alan ve antik havuzdaki sularla doldurulan Pamukkale Havuzları da bayram tatilinde halkın hizmetinde oldu. Travertenlerin eteklerindeki havuzda muhteşem manzarayı izleyerek sıcak havada yüzme imkanı bulan vatandaşlar, adeta havuzları doldurdu.

Seyir Tepesi Şehir Ormanı doldu taştı
Türkiye’nin en büyük tematik kent ormanı unvanlı Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı, bu dönemde on binlerce kişiyi ağırladı. Eşsiz Denizli manzarasının yanı sıra şelale park başta olmak üzere, dev horoz heykeli, seyir salıncağı, sessiz bahçe, turan yolu, kamp alanları, kafeteryalar ve çocuk oyun alanları en çok ilgi gören noktalar oldu. Adrenalin tutkunları ise 5 kuleli zipline, macera parkuru ve dağ kızağı gibi alternatifleri değerlendirirken, muhteşem Denizli manzarasını gören ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirerek Seyir Tepesi Şehir Ormanı gezilerini ölümsüzleştirdiler. Pamukkale Belediyesi tüm tesisleri her gün on binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

“Denizli’de gezecek çok güzel yerler oluşmuş”
Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nı gezen misafirler her bir noktasına hayran kaldılar. Bursa’dan gelen Mustafa Keser, Denizli’ye böyle güzel yerlerin kazandırılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Denizli’de gezecek çok güzel yerler oluşmuş. Onlardan biri de Seyir Tepesi. Burayı çok beğendim. Ailece burada güzel vakit geçirdik. Burada güzel anılar biriktirdik. Pamukkale Belediyesi’ne böyle güzel bir tesis kazandıran herkese teşekkür ederim” dedi.

“On binlerce kişiye hizmet etmek bizi mutlu etti”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayarak, “9 gün olan bayram tatilinde Pamukkale Belediyesi tesisleri halkımızın hizmetinde oldu, olmaya devam ediyor. Hem Pamukkale travertenlerinin eteğindeki Kocaçukur Tesislerimiz, hem de yine aynı yerde bulunan ve suyu antik havuzdan gelen Pamukkale Havuzlarımız yerli ve yabancı turistlerimizin yoğun olarak ilgi gösterdikleri alanlar oldu. Türkiye’nin en büyük tematik kent ormanı Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı da kente farklı bir açıdan bakmak isteyenlerin uğrak noktası haline geldi. Ayrıca hem çocukların hem de ailelerinin güzel vakit geçirebildikleri Seyir Tepesi, macera tutkularını da ağırlıyor. Tüm tesislerimizde her gün on binlerce kişiye hizmet etmek bizi mutlu etti” ifadelerini kullandı.

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