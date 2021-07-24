Kriket Bayan A Milli Takımı Denizli’de

Rize ve Artvin sele teslim oldu! Dereler taştı, yollar kapandı

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kriket Bayan A Milli Takımı Ağustos ayında İspanya’da yapılacak olan T20 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemelerinin kamp hazırlıkları için Denizli’nin Güney ilçesine geldi.

24 Ağustos’ta İspanya’da T20 Dünya Şampiyonası Avrupa Eleme maçları olacak. Zorlu müsabakalar öncesi kadrosunda önemli oyuncular bulunduran Kriket Bayan A Milli Takımı ise hazırlıklarına başladı. Kamp için Denizli’nin Güney ilçesine gelen milliler, burada yapacakları antrenman ve hazırlıklarla elemelere maçlarına katılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.