Başkan Erdoğan," Tür basını takdire şayandır"

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınlayan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, "Türk basın çalışanlarının basında sansürün kaldırılmasının yıldönümü olan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlarım. Basınımız, halkımızın acısıyla tatlısıyla her türlü gününde yanında duran, 24 saat fedakarca çalışarak milletimizin sesi, gözü, kulağı olan güzide bir yapıdır” dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’ın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bazı meslekler ve işler, emsallerinden hep bir adım öndedir. Gazetecilik ve basın da bunların en başında gelir. Bugünü yaşarken dünü de anımsatır ve yarına ışık tutar. Mesai mefhumu gözetmeksizin her türlü zor koşulda bile işini aksatmadan halk adına görev yapan basınımızın güzide emektarları, takdirlerin en büyüğüne layıktır. Bunlar arasında şartları daha da çetin olan bir ortamda yerel yayınlarla varlığını sürdürmeye çalışan basın çalışanlarımız, sosyal sorumluluk anlayışından bir an bile sapmadan daha büyük zorluklarla baş etmektedirler. Bizi hemşehrilerimizle buluşturan basın emekçilerimize bu vesileyle bir kez daha teşekkür ederim. Onlar için ne yapsak az kalır. Basınımız, halkımızın acısıyla tatlısıyla her türlü gününde yanında duran, 24 saat fedakârca çalışarak milletimizin sesi, gözü, kulağı olan güzide bir yapıdır; iyi ki vardır! Türk basın çalışanlarının basında sansürün kaldırılmasının yıldönümü olan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlarım” dedi.

