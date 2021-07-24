Başkan Zolan, gençlerle bir araya geldi Başkan Osman Zolan’dan gençlere altın değerinde tavsiyeler

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin düzenlemiş olduğu programda gençlerle bir araya geldi. Gençlere altın değerinde tavsiyelerde bulunan Başkan Osman Zolan "Birlik ve beraberlik içerisinde bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkmamız gerekiyor " dedi.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile bir araya geldi. Çamlık Parkı'nda düzenlenen programda gençlerle sohbet eden Başkan Osman Zolan, merak edilen soruları yanıtlarken, Gençlik Meclisi gönüllülerinin seslendirdiği eserlere de eşlik ederek gençlerle keyifli anlar geçirdi. Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, Gençlik Meclisi olarak çalışmalarına pandemi sürecinde de aralıksız devam ettiklerini, normalleşme ile birlikte birçok yeni proje ve çalışmalara imza atacaklarını belirterek "Desteklerini bizden asla esirgemeyen, kapısını ne zaman çalarsak çalalım bizlere her zaman destek veren Osman Zolan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



“Gençlik Meclisi, bizim göz bebeğimiz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, pandemi sürecinde Gençlik Meclisi ile video konferans aracılığı buluşmalar gerçekleştirdiklerini yeniden yüz yüze buluşmuş olmanın mutluluğu içerisinde olduğunu söyledi. Başkan Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi bizim göz bebeğimiz. Öğrencilik hayatında, meslek hayatında ya da farklı işler icra eden, her kesimden gençler bir arada olsun düşüncesiyle Gençlik Meclisimizi kurduk. Gençlik Meclisimize göstermiş olduğunuz ilgi ve katılımdan dolayı teşekkür ediyorum. Birlikte birçok güzel proje ve işleri hem şehrimiz, hem de ülkemiz için yapmaya devam edelim" dedi.



Başkan Zolan: Sizler de yeni projelerle bizlerin ışığı olacaksınız

Sizler bizim için çok değerlisiniz, göz bebeğimizsiniz diyen Başkan Osman Zolan şunları kaydetti; " Sizler hayatın içerisindesiniz. Hayatta zorluk ve güzellikler devam ediyor ama biz sizlerin ihtiyaç ve taleplerini karşılamakla yükümlüyüz. Sizler de yeni projelerle bizlerin ışığı olacaksınız. Sizlerin meclisteki gayretleriniz, eğitim seviyesinin yükselmesi ve buradaki faaliyetlerinizle bizlerden daha iyi noktalarda olacaksınız. Ülkemizi, şehrimizi daha ileriye, yukarıya çıkaracaksınız, bundan hiç şüphem yok” ifadelerini kullandı.

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