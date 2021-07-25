Kızılcabölükspor sezonu açtı

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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DENİZLİ, (DHA) - TFF 3. Lig'de geçireceği üst üste 9'uncu sezona hazırlanan Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor, antrenmanlara başladı. Teknik direktörlük görevine 3 yıl aradan sonra dönen Hasan Şermet yönetiminde Doğan Seyfi Atlı Stadı´nda gerçekleşen yeni sezonun ilk antrenmanı Başkan Osman Duran ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2021-07-25 11:45:19



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