Denizli'de helikopterli trafik denetimi

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de emniyet ve jandarma ekipleri tarafından bayram dönüşü trafik yoğunluğunun olduğu karayollarında helikopterle denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürü Mithat Tüzüner'in de katıldığı denetimde, Denizli-Afyonkarahisar ve Denizli-Antalya karayollarında trafik kurallarına uymayan araçlar helikopterle tespit edildi. Denetimde trafik kurallarına uymadığı belirlenen araçlar, telsizle karadaki ekiplere bildirildi. Kural ihlali yapan 17 sürücü, oluşturulan kontrol noktalarında durdurulup, para cezası kesildi.FOTOĞAFLIDHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-07-25 13:07:45



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