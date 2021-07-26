Çalıköy’ün milli şairi Çeşitli konularda 200’ün üzerinde şiir yazdı

Denizli’nin Tavas ilçesi Çalıköy’de ikamet eden İsmail Alcalık, başta milli konular olmak üzere farklı konularda yazdığı 200’ün üzerinde şiirler dikkatleri üzerine çekti.

Tavas’ın Çalıköy Mahallesinde yaşayan ve çiftçilikle geçimini sağlayan 69 yaşındaki İsmail Alcalık, çeşitli konularda yazdığı şiirlerle kendisinden söz ettiriyor. Çocukluğundan beri çeşitli konularda şiirler yazan İsmail Alcalık, 200’den fazla şiir yazdığını ancak bir öğretim görevlisinin önerisi doğrultusunda 1997 yılından bu yana yazdığı şiirleri deftere kaydetmeye başladığını söyledi.

Kendisine örnek olarak Kahramanmaraşlı şair Abdurrahim Karakoç’u örnek aldığını ve birçok şiirini ezbere bildiğini kaydeden Alcalık, Çeçenistan’ın özgürlük mücadelesi, toplumdaki sosyal konular, trafik kazaları, korona virüs, iç güvenlik harekatları ve terörle mücadele konularında çok sayıda şiir yazdığını ifade etti. Alcalık, “Allah’ım, memleketimize vatanımıza dirlik düzenlik versin. Birlik ve beraberlik içerisinde kardeş kardeş yaşayalım” dedi.

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