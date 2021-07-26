Kızılcabölükspor kaleci Enes'i aldı

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DENİZLİ, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, dış transferde İskenderunspor'dan kaleci Enes Akgün'le sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı formayı giyeceği için çok heyecanlı olduğunu belirten 21 yaşındaki file bekçisi, "Başarılı olarak takımıma katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu. Konyaspor altyapısında yetişen Enes, geçen sezon 3'üncü Lig'de 1 müsabakada görev aldı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2021-07-26 10:50:38



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